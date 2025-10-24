Seconda Categoria, il Giudice Sportivo ribalta Murialdo – Carcarese U21

Cambia la classifica del Girone B della Seconda Categoria. Sul campo il Murialdo aveva battuto 3 a 2 la Carcarese Under21. Ma la presenza di un giocatore che avrebbe dovuto scontare una squalifica ha portato allo 0-3 a tavolino a favore dei giovani biancorossi. La Carcarese Under21 balza così in testa alla classifica. Domenica in programma la terza giornata.

La nuova classifica: Carcarese U21 6, Pallare, Plodio e Mallare 4, Bardineto, Nolese, Spotornese e Priamar Liguria 3, Giusvalla e Sassello e Murialdo 1, Rocchettese 0.

Il comunicato del giudice sportivo

Visto il ricorso presentato dalla società Carcarese, dopo il suo regolare preannuncio, con il quale si lamentava la partecipazione alla gara in epigrafe del giocatore Daniele Rosati schierato in campo dalla società Murialdo, verificato che, con Comunicato n. 82 del 7/5/25 di questo Comitato il giocatore suindicato risultava squalificato per una giornata e che tale squalifica non è stata mai scontata prima dell’incontro in epigrafe, si delibera:

a) di commnare alla società Murialdo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;

b) di infliggere alla società Murialdo l’ammenda di E. 50,00;

c) di squalificare il signor Enzo Barlocco, dirigente accompagnatore della società Murialdo, per 1 giornata, di squalificare il signor Daniele Rosati per due giornate.

Firmato

Il Giudice Sportivo

Avv. Mario Randacio