Seconda Categoria, Alaza fa volare il Mallare: battuta di misura la Carcarese U21

MALLARE-CARCARESE 2-1 (66’ e 83’ Alaza, 72’ Maggioni)

46’ È il momento di De Luca, entra al posto ci Alaza che esce tra gli applausi

45’ Super intervento di Vico su Alaza che riceve il lancio lungo, si libera di due difensori e calcia nel cuore dell’area, il portiere in uscita riesce ad opporsi, sulla ribattuta ci riprova Alza ma Ogici allontana

40’ Punizione per la Carcarese nella stessa posizione del gol del pari, ci riprova Maggioni ma questa volta calcia alto

39’ Terzo cambio per la Carcarese: Monni entra per Muca

38’ GOOOOOOL! Ritorna in vantaggio il Mallare, sugli sviluppi di una punizione sponda di Franco di testa per Alaza che con un’incornata realizza la sua doppietta personale.

30’ Punizione di Fiori dalla trequarti, Capici ci prova in rovesciata ma manda alle stelle

27’ GOOOOOOOL! Non fa tempo ad entrare che subito segna il pari: punizione di Maggioni da 30 metri, la palla si infila alla destra di Kadrija che si distende ma non ci arriva. 1-1

26’ cambio Carcarese: Maggioni entra per Astigiano

21’ GOOOOOOOOOL! Lancio per Alaza che in area controlla e carica il destro: conclusione potente su cui Vico non può nulla. 1-0

18’ Fallo di Ogici su Brovida, punizione al limite dell’area per il Mallare: batte L. Briano, facile per Vico

15’ Terza sostituzione per mister Pansera: Oliveri rileva Esposito

10’ Corner per la Carcarese: batte Ferrero dalla destra, Castellano prima colpisce di testa e viene murato da un compagno, poi di piede, ma la palla viene deviata in angolo dalla difesa locale

8’ Primo cambio per mister Testa: fuori Cesi, dentro Torterolo

7’ Destro insidioso di Alaza dal limite, Vico blocca in due tempi

6’ Secondo cambio per il Mallare: L. Briano prende il posto di Bastoni

5’ Punizione dal vertice sinistro dell’area, batte Bastoni, bravo Kebbe ad anticipare tutti e mandare sul fondo

Via alla ripresa, nessuna sostituzione da segnalare

SECONDO TEMPO

46’ Termina il primo tempo

44’ Sponda di Cesi per Ferrero che calcia dal limite, il suo rasoterra è troppo debole per impensierire Kadrija

43’ Cesi in area lascia partire il destro, Franco ribatte di testa, la palla arriva a Ferrero che ci prova dal limite ma viene di nuovo murato dal difensore rossoblu

42’ Crissa dalla destra sul secondo palo per Bastoni che colpisce di testa in area piccola, Vico blocca sicuro

41’ Corner per il Mallare, palla corta per Bastoni che tenta il diagonale, sulla traiettoria c’è Kebbe che svirgola e manda sul fondo

37’ Bella conclusione dal limite di Ferrero, para Kadrija

36’ Disattenzione difensiva della Carcarese che rischia tantissimo: Vico serve Muca che di spalle non vede arrivare Esposito, quest’ultimo gli ruba palla, entra in area e calcia, ma il portiere riesce a salvare la porta biancorossa con i piedi

35’ Alaza riceve sulla sinistra, salta il difensore e ci prova da posizione defilata, conclusione fuori misura

30’ Occasionissima per il Mallare: Revelli per Alaza che dal limite calcia in porta, grande intervento di Vico che con la mano di riporto manda in angolo

26’ Punizione dai 25 metri per il Mallare, Bastoni batte sulla barriera, Ferrero si impossessa del pallone e innesca il contropiede biancorosso: si allarga sulla destra e serve Cesi, quest’ultimo tenta il diagonale ma non centra lo specchio

18’ Destro al volo di Ferrero in area, Kadrija abbraccia il pallone sul primo palo

14’ Punizione di Bastoni dai 35 metri, Vico sul primo palo ci mette il guantone e manda in angolo

12’ Azione di Alaza, il difensore recupera al limite impedendogli di tirare, ma un rimpallo fa ritornare il pallone al n. 11 locale che calcia: conclusione troppo debole per impensierire Vico

9’ Brutta notizia per il Mallare che perde capitan Pistone per un infortunio muscolare. Prende il suo posto Rivera, fascia a Grosso

6’ Dopo un buon inizio del Mallare che, però, commette troppi errori negli ultimi metri, si fa vedere la Carcarese con la conclusione dalla distanza di Cesi: palla altissima

Si parte alle 14:32, fischio d’inizio battuto dal Mallare

Carcare. Terzo turno di campionato per il Girone B di Seconda Categoria, all’Achille Agosto si gioca Mallare-Carcarese Under 21, fischio d’inizio alle 15:00.

Una sfida tutta valbormidese, come molte in questo campionato: da una parte la squadra guidata da mister Leandro Pansera, dall’altra la giovane formazione di Simone Testa che, dopo la vittoria del ricorso, si trova in prima posizione in classifica. È di giovedì, infatti, il comunicato che assegna la vittoria a tavolino ai biancorossi nel match d’esordio con il Murialdo: in campo la partita era terminata 3 a 2 per i ragazzi di mister Cella che, però, ha schierato il giocatore Daniele Rosati, nonostante la squalifica da scontare. Il risultato si è quindi trasformato in 0-3 per la Carcarese.

Tre punti che, come detto, hanno portato i biancorossi da soli in vetta alla classifica, grazie anche all’1-0 inflitto lo scorso turno al Priamar. Sono invece 4 i punti conquistati fin qui dal Mallare: pari alla prima giornata con il Sassello e vittoria alla seconda con la Rocchettese grazie alla rete di capitan Pistone.

FORMAZIONI:

MALLARE: Kadrija, Fiori, Franco, Brovida, Grosso, Pistone, Capici, Revelli, Esposito, Bastoni, Alaza. A disp.: Briano P., Carbini, Branchetti, Rivera, Leotta, Oliver, Grenn, Briano L., De Luca. All. Leandro Pansera

CARCARESE U21: Vico, Damonte, Castellano, Briano G., Ogici, Trieste, Kebbe, Muca, Cesi, Ferrero, Astigiano. A disp.: Bruzzone, Pira, Bejaj, Dotta, Taibout, Giordano, Maggioni, Monni, Torterolo. All. Simone Testa

ARBITRO: Valerio Bonavita di Albenga