Scuola, Vaccarezza (FI): “Arriva ad Andora una sezione dedicata al turismo”

Alassio. “A partire dal prossimo anno scolastico, una sezione distaccata dell’Istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio, con un percorso di istruzione tecnica ad indirizzo turistico, verrà attivata nel Comune di Andora. E’ quanto previsto dalla modifica al Piano di dimensionamento scolastico che abbiamo approvato stamane in Consiglio Regionale”. E’ quanto dichiara Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia.
“E’ una buona notizia, perché si amplia così l’offerta formativa per i ragazzi del comprensorio“, aggiunge Vaccarezza.
“L’opportunità di istituire questa sezione distaccata ad Andora si configura come strategica in relazione alla vocazione specifica di quel territorio, in quanto consente la formazione di conoscenze, abilità e competenze nell’ambito del turismo, oltre che l’allineamento tra domanda e offerta di lavoro”, conclude.