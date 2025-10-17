Scritte no vax al cimitero di Carcare, il ripristino del decoro costa tre mila euro alla comunità

Carcare. E’ di tremila euro il costo di ripristino del decoro al cimitero dopo l’atto vandalico che nei giorni scorsi ha interessato con scritte no vax, riportate con pittura non lavabile, il muro esterno del camposanto.

L’Amministrazione comunale ha predisposto l’intervento urgente di manutenzione straordinaria con applicazione di pittura al quarzo al fine di riordinare il contesto cimiteriale e il lavoro è stato affidato ad una ditta di verniciature del finalese.

“Basta bugie su vaccini, guerre, clima e pandemie”, “tanti malori improvvisi sono da vax uccisi”, “vax e 5G = morte”, “governo fascista”: queste alcune delle frasi che sono apparse, siglate dalla W dentro il cerchio dei “guerrieri vivi”.

L’episodio ha scatenato l’indignazioni di molti residenti e la condanna del sindaco Rodolfo Mirri: “Simili azioni non sono libertà di espressione ma un segno di inciviltà che offende la comunità intera. Avremmo potuto utilizzare quei soldi per il verde pubblico o altri capitoli decisamente più importanti, invece dobbiamo pagare per la maleducazione e la mancanza di senso civico di ignoti. Da ora ci serviremo di fototrappole in attesa di installare alcune telecamere, ma chiediamo anche l’aiuto dei cittadini: nel caso notassero qualcosa di insolito sarebbe importante che lo segnalassero. La collaborazione è fondamentale”.