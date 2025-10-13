Scontro moto-auto, morta una 16enne: operata d’urgenza al Santa Corona, non ce l’ha fatta

Isolabona. Dramma sulle strade liguri: in seguito ad un incidente stradale, ha perso la vita una ragazza di soli 16 anni. È successo ieri (12 ottobre), nel tardo pomeriggio, sulla provinciale della val Nervia, nel territorio comunale di Isolabona.

La giovane (come riportato da Riviera24) stava guidando una moto da enduro: con lei anche un’altra ragazzina di 12 anni. All’improvviso si è scontrata con un’auto.

In seguito all’impatto, ha compiuto un volo di diversi metri, finendo trafitta da uno spuntone nell’addome: una ferita gravissima che le ha provocato un arresto cardiaco.

I soccorritori giunti sul posto erano riusciti a rianimarla, per trasportarla in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove è stata operata d’urgenza per la perforazione addominale. Ma, purtroppo, la ragazza è deceduta intorno a mezzanotte.

Meno grave l’amica di 12 anni, trasferita all’ospedale di Imperia in codice giallo.

A causare lo scontro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un sorpasso della moto, che nel tentativo di superare un’auto, ha centrato la vettura che viaggiava nella corsia opposta. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.