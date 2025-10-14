Sciopero servizio igiene ambientale, Valle (Sea-s): “Non esporre i rifiuti, non è possibile prevedere un passaggio straordinario il giorno dopo”

Savona. “Per come è strutturato il sistema di raccolta porta a porta non è possibile prevedere passaggi straordinari il giorno successivo per una determinata frazione di rifiuto”. Lo dice l’amministratore delegato di Sea-s, Stefano Valle in merito allo sciopero nazionale di venerdì 17 ottobre per i servizi di igiene urbana. In questa occasione, ha chiarito la società, non sarà garantito il servizio di raccolta.

Lo sciopero è stato proclamato dalle sigle Fp Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl e Fiadel in tutti i settori pubblici e privati e interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro.

“Si raccomanda pertanto alla cittadinanza di non esporre né conferire i rifiuti nella giornata di giovedì 16 ottobre e di attendere il successivo giorno di raccolta previsto dal calendario per ciascuna tipologia di rifiuto”.

Valle aggiunge: “Il sistema è molto chiaro ed altretranto rigido: noi possiamo intervenire se ci sono delle emergenza sul territorio con il personale a disposizione delle squadre di supporto, ma immaginare di impostare una giornata di raccolta uguale a quella che salta, ad esempio per uno sciopero, non è fattibile e non è previsto dalle regole del porta a porta in generale”.

“Il giorno seguente – conclude – il personale è impegnato in quello che il calendario prevede e non possiamo sdoppiare il personale per la raccolta anche delle frazioni non ritirate il giorno prima. Questo vale anche per le eventuali prossime allerte meteo.”