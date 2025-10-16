Sciopero nazionale del servizio di igiene ambientale: Sea-s non garantisce il porta a porta, Sat chiude i centri di raccolta

Savona. Si terrà domani, venerdì 17 settembre, lo sciopero nazionale del servizio di igiene ambientale. Per la provincia di Savona riguarda Sea-s e Sat.

Lo sciopero, proclamato dalle sigle Fp Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl e Fiadel in tutti i settori pubblici e privati, interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro.

“Il rinnovo è indispensabile – sottolineano le organizzazioni sindacali – per garantire più tutele su salute e sicurezza adeguare i salati erosi dall’inflazione e rispondere alle trasformazioni del settore. Le nostre proposte, dettagliate e di prospettiva, sono state ignorate, così come le necessità delle lavoratrici e dei lavoratori”

A Savona ci saranno due presidi: uno in piazza Sisto alle 9 organizzato dall’associazione “Diritti, Cultura e sviluppo – Savona intelligente” legato alla situazione cittadina, l’altro sotto la Prefettura a partire dalle con le organizzazioni sindacali.

Dall’associazione lanciano un appello ai savonesi: “Vi invitiamo a partecipare e a stare al fianco dei lavoratori, che spesso vengono accusati di non svolgere correttamente il proprio lavoro, senza considerare la difficile situazione in cui operano, compressi tra le richieste dell’azienda e le aspettative della cittadinanza per un servizio efficiente”.

Per quanto riguarda Sea-s, l’azienda scrive sul suo sito: “Segnaliamo all’utenza che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi. Il servizio porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche non rientra tra i servizi garantiti, si raccomanda la cittadinanza di non procedere all’esposizione dei rifiuti fino al giorno successivo previsto dal calendario per le singole tipologie”.

Nei Comuni serviti da Sat (tutti quelli della provincia eccetto il capoluogo), invece, l’azienda segnala all’utenza che “rimarrano chiusi al pubblico per l’intera giornata i centri di raccolta“.