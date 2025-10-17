Savona. Anche a Savona i lavoratori e i sindacati sono scesi in piazza per lo sciopero nazionale del servizio di igiene ambientale. Per la provincia di Savona riguarda Sea-s e Sat.

Lo sciopero, proclamato dalle sigle Fp Cgil, Uiltrasporti, Fit Cisl e Fiadel in tutti i settori pubblici e privati, interessa l’intera giornata e tutti i turni di lavoro. Alle 11.30 una delegazione è stata ricevuta dal prefetto.

I sindacati chiedono un adeguamento dei contratti: “Il rinnovo è indispensabile – sottolineano le organizzazioni sindacali – per garantire più tutele su salute e sicurezza adeguare i salati erosi dall’inflazione e rispondere alle trasformazioni del settore come il passaggio al porta a porta”.

“Oltre alle richieste economiche – evidenzia Danilo Causa della Fit Cisl – ci sono anche problemi a livello normativo. Con il porta a porta si sono aggravate le situazioni fisiche, ci sono tante inidoneità e invalidità. Questo partito non ha reddito e quantità di lavoro corretto. Prendere aumenti e pagarci i farmaci non credo sia utile“.

“Oggi rivendichiamo migliori condizioni salariali e di sicurezza – aggiunge Franco Paparusso della Uil -. C’è stata una grande adesione, le controparti hanno fatto proposte irricevibili. Sarà il primo di molti sciopero se non arriveranno proposte dignitose. Tanti lavoratori vanno in mutua perchè il porta a porta è usurante”.

“Questo è uno sciopero particolarmente importante – conclude Rosa Bellantoni della Cgil Liguria -, arriva dopo una trattativa che ha stentato a partire che ha visto una chiusura pressoché totale della parti datoriali. Oltre alle questioni economiche, sul tavolo c’è anche la questione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro oltre alla classificazione delle mansioni“.

Per Sea-s le organizzazioni sindacali spiegano che si attende la fine dell’anno e chiedono assunzioni: “Abbiamo dato all’azienda due mesi per risistemare il lavoro – spiega Causa -, i problemi ci sono, speriamo assumano. Ieri abbiamo fatto un buon accordo accolto positivamente da tutti i lavoratori che ha portato la possibilità un’organizzazione migliore con permessi retribuiti per chi prima non li aveva e di ridurre a tre il tempo per passare di livello”. Paparusso fa eco: “A Savona c’è una tregua armata, aspettiamo la riorganizzazione dell’azienda promessa entro fine anno. Chiediamo assunzioni perchè riteniamo che ne sia bisogno”.

A Savona – a sostegno dei lavoratori di Sea-s – è stato allestito un gazebo in piazza Sisto organizzato dall’associazione “Diritti, Cultura e sviluppo – Savona intelligente”.

“L’azienda è sotto organico, sono richieste 40 assunzioni – spiega Alice Greta Marino, presidente dell’associazione – ma ne sono state effettuate solo cinque. Il servizio è pressante per i lavoratori che confermano di essere sotto stress con turni pesanti. Siamo qui per la sicurezza e la loro salute, è importante sostenerli. Non sono contro di noi, è il sistema che non funziona”.

Lo sciopero in Liguria

Oggi ha scioperato l’intero comparto dell’igiene ambientale per il rinnovo del contratto collettivo scaduto da quasi un anno. La mobilitazione ha toccato ogni territorio della Liguria dove si sono svolti presidi e manifestazioni. Presidio a Genova davanti al vecchio cantiere della Volpara, a Ventimiglia davanti al Comune, alla Spezia davanti alla sede Iren.

Dopo mesi di trattative infruttuose con Utilitalia, Cisambiente-Confindustria, Assoambiente e Centrali Cooperative, i sindacati Fp Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Fiadel hanno deciso di proclamare sciopero, ma la questione economica è solo uno degli aspetti al centro del rinnovo. “La nostra piattaforma prevede maggiori investimenti sui capitoli importanti per la vita degli operatori: salute, sicurezza, riconoscimento delle professionalità, rafforzamento del welfare, maggiori tutele per i lavoratori degli appalti – spiegano le segreterie di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel – Inoltre, occorre recuperare il potere di acquisto degli stipendi divorati dall’inflazione. La sicurezza per chi lavora ogni giorno negli impianti e sulle strade è fondamentale – spiegano i sindacati – occorre anche una classificazione del personale che riconosca competenze e responsabilità reali”, chiudono.

“L’adesione allo sciopero è stata altissima in tutta la Liguria”, specificano dai sindacati.