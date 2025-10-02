Sciopero generale e manifestazione per Gaza: venerdì 3 ottobre a Savona corteo da piazza Mameli

Savona. Savona scende di nuovo in piazza per Gaza: domani in occasione del secondo sciopero generale è stato organizzato un corteo con partenza da piazza Mameli. Il ritrovo è alle 10.

Lo sciopero è stato proclamato da Cgil, Usb, Cub e da altre sigle sindacali “in difesa della popolazione palestinese, della Flotilla e dei valori costituzionali“. L’ultima iniziativa di protesta si è tenuta ieri sera dopo l’abbordaggio israeliano alle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

La posizione degli organizzatori della manifestazione: “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, tra gli altri, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”.

La manifestazione è stata organizzata da: Cgil Sv, UDI Sv, Auser Sv, Caritas Sv, Fondazione Diocesiana Comunità Servizi, Libera Sv, Emergency Savona, Acli Sv, Aned Sv, Circolo Italia Cuba Celle/Sv, Anpi Provinciale Sv, Fondazione Isrec Sv, Federconsumatori Sv, Sunia Sv, Bottega della Solidarietà coop Sociale, Cub Savona/Valbormida, Medicina Democratica, Savona Disarmo, Sanitari per Gaza Liguria, Liguria Palestina Savona, Attac Savona, NoRearmEurope Savona, Casa dei Circoli Culture e Popoli di Ceriale, Comitato Savonese Acqua Bene Comune, Assemblea Villapiana antifascista e antirazzista, Sial Cobas Sv, Arci sv, Officina della Pace, Vitanova, CED centro educazione digitale, Caritas Savona, Fondazione Diocesiana Comunità Servizi.

Questa sera si terrà l’iniziativa “Luci per la Palestina”, il presidio davanti agli ospedali di Savona e Pietra Ligure: tante lavoratrici e lavoratori della sanità ma non solo, anche chiunque voglia unirsi, accenderanno torce, lampade e candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e ricordare le vittime palestinesi.