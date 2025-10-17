Scherma, soddisfazione per l’esordio positivo della Scuola Leon Pancaldo: due gare e due podi

Sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025, a Genova Voltri, alle prime prove di Qualificazione Regionale delle categorie Cadetti e Giovani, grandi soddisfazioni per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, Sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., che ha ottenuto due podi.

Sabato 4 ottobre, alla Prima Prova di Qualificazione Regionale Categoria Cadetti, la Leon Pancaldo ha schierato in pedana Gandolfo Sebastiano Hoai Nam, Giovanni Pozzoli e Matteo Vinai:

– Matteo Vinai, al debutto nella categoria cadetti, dopo un’ottima fase dei gironi, dove ha vinto tutti e 5 gli incontri, si è dovuto arrendere in semifinale all’avversario, salendo sul terzo gradino del podio;

– Giovanni Pozzoli, dopo una buona fase dei gironi, dove ha vinto 4 incontri su 6, ha dovuto arrendersi nel tabellone dei quarti, classificandosi 5°, ai piedi del podio;

– Gandolfo Sebastiano Hoai Nam, con 3 vittorie su 6 incontri, sconfitto nella prima diretta dal compagno di sala Pozzoli, si è posizionato al 14° posto della classifica finale.

Vinai e Pozzoli hanno quindi conquistato due pass per la Prima Prova di Qualificazione Nazionale Categoria Cadetti, che si terrà a Roma a fine novembre.

Domenica 5 ottobre, alla Prima Prova di Qualificazione Regionale Categoria Giovani, la Leon Pancaldo ha schierato in pedana 5 atleti: Letizia Bragato, Maddalena Ottolia, Gandolfo Sebastiano Hoai Nam, Giovanni Pozzoli e Matteo Vinai:

– Matteo Vinai è riuscito anche in questa prova a staccare un pass per la Prima Prova di Qualificazione Nazionale Categoria Giovani, disputando un’ottima gara con una sola sconfitta nei gironi, e arrendendosi all’avversario solo nelle semifinali. Anche questa volta Vinai è salito sul terzo gradino del podio;

– Giovanni Pozzoli e Gandolfo Sebastiano Hoai Nam sono tornati a scontrarsi nella prima diretta e in classifica finale si sono rispettivamente posizionati al 13° e al 20° posto;

Letizia Bragato, invece, dopo un’ottima prima fase, dove ha vinto 4 incontri su 5, si è arresa all’avversaria nel tabellone degli ottavi, classificandosi al 9° posto della classifica finale;

– Maddalena Ottolia, infine, dopo una discreta prima fase si è arresa nel tabellone degli ottavi concludendo al 15° posto della classifica.

Un esordio buono a livello generale per la Scuola di Scherma Leon Pancaldo, guidata dal Maestro Sergio Nasoni.

Prossimo appuntamento, sabato, 25 ottobre 2025, data in cui vedremo scendere in pedana i nostri atleti Under 14, che si confronteranno con la Prima Prova Interregionale GPG a Chiavari.