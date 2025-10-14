Savona. “Ci siamo tutti commossi dall’arrivo dei bambini piccoli che sono scesi per primi dalla nave. Ci auguriamo che queste persone, che abbiamo visto contente di scendere a terra, possano trovare nel nostro Paese il loro futuro“.

Lo dice il vice prefetto Alessandra Lazzari alla conclusione dello sbarco dei 45 migranti arrivati in porto a Savona questa mattina sulla nave humanity 1.

Questo è il terzo sbarco che avviene nel porto savonese in pochi mesi (a giugno era approdata in porto la Ocean Viking con 73 migranti e ad agosto la Life Support con 146 persone a bordo): “Il sistema adottato in tutte e tre le occasioni – sottolinea Lazzari – è ormai collaudato e funziona“.

Dopo l’attracco al Terminal 2 del Palacrociere i primi controlli a bordo e poi i 45 migranti sono scesi a terra e si sono sottoposti ai controlli sanitari e e di polizia.

“Dobbiamo ringraziare tutti per disponibilità e professionalità con la quale svolgono questa attivita di equipe tra il personale sanitario per le visite, la Croce Rossa per l’assistenza e le forze di polizia“.

Lo sbarco dei migranti dalla nave Humanity 1 Savona

Sulla nave erano trasportate 45 pesone: “Tra queste ci sono – spiega Lazzari – due nuclei famigliari, papà, mamma e bimbi, e tre minori non accompagnanti“.

Lazzari conclude: “Rimarranno tutti nei centri di accoglienza straordinari in Liguria ad eccezioni dei minori non accompagnati per i quali abbiamo chiesto accoglienza in un’altra regione in un centro dedicato ai minori”.