Bilancio

Sbarco migranti a Savona, il viceprefetto: “Commossi all’arrivo dei bimbi. Ci auguriamo che possano trovare nel nostro paese il futuro” fotogallery

Quello di oggi è il terzo sbarco a Savona in pochi mesi. A bordo due famiglie e tre minori non accompagnati

Savona. “Ci siamo tutti commossi dall’arrivo dei bambini piccoli che sono scesi per primi dalla nave. Ci auguriamo che queste persone, che abbiamo visto contente di scendere a terra, possano trovare nel nostro Paese il loro futuro“.

Lo dice il vice prefetto Alessandra Lazzari alla conclusione dello sbarco dei 45 migranti arrivati in porto a Savona questa mattina sulla nave humanity 1.

Questo è il terzo sbarco che avviene nel porto savonese in pochi mesi (a giugno era approdata in porto la Ocean Viking con 73 migranti e ad agosto la Life Support con 146 persone a bordo): “Il sistema adottato in tutte e tre le occasioni – sottolinea Lazzari – è ormai collaudato e funziona“.

Dopo l’attracco al Terminal 2 del Palacrociere i primi controlli a bordo e poi i 45 migranti sono scesi a terra e si sono sottoposti ai controlli sanitari e e di polizia.

“Dobbiamo ringraziare tutti per disponibilità e professionalità con la quale svolgono questa attivita di equipe tra il personale sanitario per le visite, la Croce Rossa per l’assistenza e le forze di polizia“.

Lo sbarco dei migranti dalla nave Humanity 1 Savona

Sulla nave erano trasportate 45 pesone: “Tra queste ci sono – spiega Lazzari – due nuclei famigliari, papà, mamma e bimbi, e tre minori non accompagnanti“.

Lazzari conclude: “Rimarranno tutti nei centri di accoglienza straordinari in Liguria ad eccezioni dei minori non accompagnati per i quali abbiamo chiesto accoglienza in un’altra regione in un centro dedicato ai minori”.

sbarco migranti humanity savona
Le operazioni di sbarco questa mattina al Terminal 2 del Palacrociere
