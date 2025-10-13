Savona, venerdì la Caritas inaugura i suoi nuovi spazi a Villapiana

Savona. Venerdì 17 ottobre alle ore 17 in piazza Bologna, nel quartiere Villapiana, la Caritas della Diocesi di Savona-Noli aprirà le porte dei tre nuovi spazi del progetto CEI 8xmille 2025 “Empori di scambi e di idee”.

Si tratta di un nuovo emporio per lo scambio di abiti usati, di uno per alimenti e del nuovo centro d’ascolto per la Parrocchia San Francesco da Paola. Le volontarie e i volontari, le operatrici e gli operatori Caritas aspettano gli interessati per il taglio dei nastri, le visite guidate e un aperitivo insieme.

Il centro d’ascolto ha istituito la raccolta e distribuzione di vestiti e articoli per la casa. In via dei Cambiaso 3R, sempre in zona piazza Bologna, il martedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18 si possono donare (massimo 15 articoli alla volta) e ricevere abiti e accessori per adulti e bambini, intimo, scarpe, biancheria domestica, asciugamani, pentole. Per chi ha bisogno sono aperti i colloqui il venerdì alle 9 al centro d’ascolto in via Traversagni 8 (sotto la chiesa).