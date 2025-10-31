  • News24
Lettera al direttore
Lettera

Savona, una residente di Lavagnola: “Da settimane moltiplicati avvistamenti di topi per strada e sui balconi”

"Non possiamo continuare a vivere con sporcizia e topi sotto casa"

Savona spazzatura degrado villapiana

Savona.  Sono una cittadina di Lavagnola e scrivo per esprimere la mia indignazione e preoccupazione per la situazione che stiamo vivendo nel nostro quartiere.

Da settimane si moltiplicano gli avvistamenti di topi per strada e sui balconi.

Oltre ad essere uno spettacolo indegno c’è un serio problema di igiene e decoro urbano.

Molti hanno segnalato la situazione al comune ma gli interventi tardano ad arrivare e nel frattempo la situazione peggiora.

Non è solo fastidio ma la presenza di topi rappresenta un problema sanitario serio che non può essere ignorato.

Chiedo al comune di intervenire a stretto giro con una disinfestazione completa e accurata delle aree pubbliche del quartiere.

Non possiamo continuare a vivere con sporcizia e topi sotto casa. Savona è una città bellissima, ma merita più pulizia, rispetto e sicurezza.

Una cittadina molto indignata

