Savona, tubatura danneggiata in un cantiere in via Bazzino: oltre 20 famiglie senz’acqua da ieri

Savona. Sono almeno quattro i condomini rimasti senza acqua corrente tra via Bazzino e galleria Aschero a Savona, a causa di un guasto a una tubatura verificatosi ieri intorno all’ora di pranzo. L’inconveniente ha interessato un tratto della rete idrica danneggiato durante alcuni lavori stradali in corso proprio in via Bazzino.

Secondo quanto ricostruito, durante uno scavo di cantiere sarebbe stata accidentalmente lesionata una condotta, provocando un improvviso allagamento e costringendo gli operatori a interrompere la fornitura idrica per poter intervenire in sicurezza. La chiusura del servizio ha riguardato l’intera via Bazzino e parte della vicina galleria Aschero, lasciando senza acqua numerose famiglie e alcune attività commerciali.

I tecnici sono rimasti al lavoro fino a tarda sera per completare la prima fase della riparazione, che ha permesso di ripristinare la fornitura solo ad alcuni civici. In un condominio di galleria Aschero, tuttavia, l’acqua non è ancora tornata: durante le operazioni di sistemazione, infatti, la conduttura che serve quel palazzo si è ostruita, rendendo necessario un nuovo intervento questa mattina.

Nel momento in cui scriviamo, via Bazzino è chiusa al traffico veicolare per consentire il taglio dell’asfalto e l’ispezione del tratto interessato. Le squadre tecniche stanno ancora cercando di individuare con precisione il punto del blocco, ma i tempi per il completo ripristino del servizio si preannunciano lunghi.

Da parte delle oltre 20 famiglie residenti nel palazzo cresce l’attesa per la riapertura dell’acqua, che manca ormai da quasi 24 ore.