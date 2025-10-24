Savona, sul sito diocesano disponibile il calendario dell’anno pastorale

Savona. Sul sito web della Diocesi di Savona-Noli chiesasavona.it è ora disponibile il Calendario dell’Anno Pastorale. Lo si può consultare direttamente in fondo all’home page o visualizzare a finestra piena cliccando sul banner “Calendario Eventi” nella colonna a destra.
L’agenda sfrutta il servizio Google Calendario. Gli appuntamenti sul territorio della diocesi possono essere sfogliati per settimana, mese o “Programma”, ossia in ordine cronologico di svolgimento. Inoltre è attiva la funzione “Stampa” per ottenere il calendario in versione cartacea.
Il sito diocesano è attualmente in una fase di restyling grafico e contenutistico che lo porterà ad essere inserito nella rete dei portali diocesani della Conferenza Episcopale Italiana.