Codice giallo

Savona, scontro auto-bus Tpl Linea in via Braja: tre persone ferite

Sul posto i vigili del fuoco di Savona, l'automedica, la Polstrada, i Carabinieri e tre ambulanze

Savona. Brutto incidente, avvenuto poco dopo le 14, in via Braja a Savona dove un’autobus della Tpl Linea e un’auto si sono scontrati.

Dalle prime informazioni ad avere la peggio sarebbero state le persone a bordo dell’automobile mentre, fortunatamente, sull’autobus non era presente nessun passeggero.

Sul posto sono intervenuti i vigli del fuoco di Savona, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi, la Polstrada e i Carabinieri di Savona per regolarizzare la viabilità e per effettuare gli accertamenti del caso. Infatti è ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Presenti anche tre ambulanze: una della Croce Oro Albisola Mare, una della Croce Bianca Savona e la terza della Croce Rossa di Vado Ligure. Inoltre è accorsa sul luogo dell’incidente l’automedica del 118.

Le tre persone rimaste coinvolte dallo scontro sono state trasportate tutti in codice giallo al San Paolo di Savona.

