Savona sconfitto. Cola: “Non accetto che sia contestato l’atteggiamento”

Il Savona di Emanuele Cola esce sconfitto dal Chittolina nel derby contro l’Albissole. In rete Macagno, ex della gara che porta tre punti ai suoi nel tramonto della partita. Cammino per la testa della classifica sempre più impervio e ultima vittoria che risale alla terza giornata di campionato contro la Sampierdarenese.

Seguono tre pareggi consecutivi e la sconfitta di questa sera, che mantengono alla quinta posizione gli striscioni e momentaneamente a -6 dalla Sestrese che deve ancora disputare la gara di questa giornata.

“Ci sta che contestino il risultato, non l’atteggiamento”, al termine del match è in disaccordo Cola sulla contestazione dei tifosi al termine della partita: “I ragazzi hanno dato tutto. Qualcuno è uscito con i crampi, non accetto queste frasi. Ci prendiamo le nostre responsabilità, me le assumo per primo, c’è sicuramente qualcosa che non va. La squadra ha disputato una partita giusta, abbiamo subito gol da 40 metri prendendo una traversa sul finale, oltre ad un’espulsione clamorosa. Un cartellino che non puoi dare, cambia la partita. La fortuna non è dalla nostra parte sicuramente“.

“Difendo i miei a spada tratta – continua convinto l’allenatore -. Poi che siano arrabbiati è giusto, il Savona deve stare in alto e non lo siamo. Non possono contestare l’impegno, fino ad oggi abbiamo sbagliato mezza partita con il Little Club. Condizione atletica non all’altezza? Non sono d’accordo. Il problema è che giocando come giochiamo servono cambi, che ora non abbiamo. Può darsi, potrei avere colpe sugli infortuni, ma non è mia materia, abbiamo già parlato con le persone competenti in materia”.

Un Savona che gioca rose con troppa pressione sulle spalle? Secondo il tecnico fino ad ora solo una partita è da incriminare: “Non trovo difetti alla squadra, se non un po’ di personalità. Non è semplice giocare con questa maglia addosso, è sicuramente più facile giocare senza dover sempre vincere. Giocare guardando partita dopo partita? Contro il Masone doveva finire tanto a poco, l’unica partita sbagliata è stata contro il Little Club. Ora non voglio trovare scuse, mi prendo tutte le responsabilità“.

“Abbiamo avuto meno occasioni del solito perchè ci siamo sbilanciati meno – spiega Cola -. Abbiamo lavorato giovedì proprio su questo, credo anche abbia funzionato abbastanza. L’unico errore è stato il fallo, forse doveva calciare prima, anche se un fallo da quella distanza tendenzialmente non dovrebbe essere pericoloso”.

Nessun dito puntato sul portiere classe 2007: “Non voglio dare colpe a Rosasco, è un ragazzo giovane e meraviglioso. In un contesto di gara così e in una situazione come la nostra, non è sicuramente facile. Moraglio non c’è, quindi questa è la scelta. Sicuramente cercheremo un portiere, Moraglio sarà fermo ai box per qualche mese“.