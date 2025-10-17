  • News24
Richieste

Savona, Santi: “Cosa ha fatto l’amministrazione comunale per pulire i torrenti?”

Il consigliere presenta un'interpellanza

savona archivio fiume torrente letimbro

Savona. “Chiedo quali iniziativa ha intrapreso l’amministrazione comunale ad oggi per garantire la pulizia dei corsi d’acqua che attraversano il territerio comunale”. La richiesta è contenuta nell’interpellanza presentata dal consigliere comunale Pietro Santi.

La richiesta riguarda i torrenti Letimbro, Lavanestro e Quiliano per quanto riguarda la sponda sinistra di competenza del Comune di Savona, i numerosi rii che attraversano il Comune (Molinero, Quattro Stagioni, rio Sant’Antonio, rio Cadeina ed altri) e la rete fognaria di assorbimento dell’acqua piovana.

“Le più elementari norme di protezione civile e prevenzione – evidenzia Santi – consigliano una accurata pulizia di tutti i corsi d’acqua e dei tombini e caditoie al fine di evitare alluvioni, allagamenti e conseguenti danni ai cittadini e alle attività commerciati”.

Santi chiede anche “quali progetti sono stati presentati agli uffici competenti di Regione Liguria per ottenere le auutorizzazioni a entrare il alveo, se è stato predisposto un piano di interventi per pulizia di tombi e caditoie, le risorse stanziate, i tempi dell’inizio lavori”.

