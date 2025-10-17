Savona, Santi: “Cosa ha fatto l’amministrazione comunale per pulire i torrenti?”

Savona. “Chiedo quali iniziativa ha intrapreso l’amministrazione comunale ad oggi per garantire la pulizia dei corsi d’acqua che attraversano il territerio comunale”. La richiesta è contenuta nell’interpellanza presentata dal consigliere comunale Pietro Santi.

La richiesta riguarda i torrenti Letimbro, Lavanestro e Quiliano per quanto riguarda la sponda sinistra di competenza del Comune di Savona, i numerosi rii che attraversano il Comune (Molinero, Quattro Stagioni, rio Sant’Antonio, rio Cadeina ed altri) e la rete fognaria di assorbimento dell’acqua piovana.

“Le più elementari norme di protezione civile e prevenzione – evidenzia Santi – consigliano una accurata pulizia di tutti i corsi d’acqua e dei tombini e caditoie al fine di evitare alluvioni, allagamenti e conseguenti danni ai cittadini e alle attività commerciati”.

Santi chiede anche “quali progetti sono stati presentati agli uffici competenti di Regione Liguria per ottenere le auutorizzazioni a entrare il alveo, se è stato predisposto un piano di interventi per pulizia di tombi e caditoie, le risorse stanziate, i tempi dell’inizio lavori”.