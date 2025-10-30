Savona, Santi: “Comune in ritardo per pulizia dei torrenti”. Parodi: “Lavori avviati nel Letimbro”

Savona. “A me spiace ogni anno dover sollevare questo argomento. Io credo che una buona prevenzione, pulizia dei corsi d’acqua e lavori sulla rete di assorbimento dell’acqua piovana, sia fondamentale per garantire che non si verifichino allagamenti. Purtroppo devo constatare che anche quest’anno si è verificato un forte ritardo dell’amministrazione comunale“. La questione è stata sollevata dal consigliere comunale Piero Santi con un’interpellanza presentata durante il consiglio comunale.

La richiesta di Santi riguarda i torrenti Letimbro, Lavanestro e Quiliano per quanto riguarda la sponda sinistra di competenza del Comune di Savona, i numerosi rii che attraversano il Comune (Molinero, Quattro Stagioni, rio Sant’Antonio, rio Cadeina ed altri) e la pulizia dei tombini.

“Questo Comune – evidenzia Santi – ha sempre avuto grande attenzione alla prevenzione, io ricordo che si è sempre iniziato a programamre questi interventi in piena estate per poi poterli eseguire nel mese di settembre. Ad oggi non ho ancora visto un operaio alzare il tombino e pulirlo. E’ molto importante ma questo ha salvato molti quartieri da allagamenti”.

L’assessore Lionello Parodi replica: “Per la pulizia dei rii abbiamo dato incarico al 31 ottobre del 2023 alla ditta Sea-s che procede a una pulizia regolare. Sono 25 e vengono puliti con cadenza annuale. I lavori quest’anno sono partiti nel torrente Letimbro e sono state inviate alla Regione la richeista per sette rii”.

“Abbiamo 95mila euro, dei quali 25 mila dalla Regione – spiega Parodi -. Per quanto riguarda la pulizia delle caditoie ci sono state sette allerte, noi invitiamo sempre a pulire quando è prevista pioggia. Sono lavori fatti periodicamente”.

L’assessore ha elencato gli interventi strutturali già avviati e in programma sul torrente Letimbro.