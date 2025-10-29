Savona, ruba un pc portatile e una borsa nel palazzo comunale: 50enne arrestato

Savona. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Savona, mirata sia alla prevenzione che alla repressione dei reati, con particolare attenzione alle aree più sensibili e al contrasto dei reati predatori.

Nella giornata di ieri (28 ottobre), i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona – Sezione Radiomobile – in collaborazione con i militari della Stazione del capoluogo, hanno tratto in arresto un 50enne della provincia di Savona, già noto ai militari per precedenti analoghi, colto in flagranza di furto aggravato.

L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno del Palazzo Comunale di Savona in Piazza Sisto IV, si era aggirato tra gli uffici riuscendo a impossessarsi di un computer portatile del Comune e di una borsa contenente gli effetti personali di una dipendente comunale.

I carabinieri, insospettiti dalla presenza del malvivente, già noto per comportamenti analoghi, all’interno e nei pressi del Municipio, hanno proceduto a un immediato controllo, che ha permesso di rinvenire la refurtiva ancora in suo possesso.

I militari della Stazione di Savona sono riusciti a collegare anche altri episodi della stessa natura verosimilmente commessi dal medesimo soggetto.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al Comune e alla dipendente.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza e trasferito nel carcere di Genova Marassi, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria.

L’operazione odierna “rappresenta un ulteriore conferma dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel prevenire e reprimere il fenomeno dei reati predatori e nel garantire l’ordine e la sicurezza pubblica sul territorio provinciale”.