Savona, riunione del coordinamento provinciale di Forza Italia: “Forza moderata indispensabile per il buon governo della provincia”

Savona. Presso la sede di Forza Italia, in Piazza Santa Cecilia a Savona, si è tenuta infatti la riunione del Coordinamento provinciale, preceduta dai lavori del Direttivo provinciale di Azzurro Donna.

“La serata di ieri a Savona ha rappresentato un significativo momento di ritrovo e pianificazione per Forza Italia – sottolinea il Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza -. Ringrazio il Segretario Provinciale Luigi Pignocca e la Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna Camilla Ciccarelli per l’organizzazione puntuale e precisa della serata. L’incontro è stato molto partecipato, pieno di entusiasmo e ricco di spunti operativi”.

“Numerosi sono stati i temi di grande rilievo strategico che abbiamo affrontato. Si è discusso della campagna di tesseramento, uno strumento vitale per rafforzare le nostre basi sul territorio e allargare il consenso. Abbiamo delineato le prospettive in vista del Congresso regionale del 2026 e della cruciale tornata elettorale del 2027, appuntamenti che vedranno il nostro movimento protagonista con rinnovato slancio e la determinazione a incidere sulle scelte politiche locali”.

“È stato un momento di confronto costruttivo e trasparente, non solo di ascolto delle esigenze dei territori, ma anche di programmazione concreta per il futuro. L’obiettivo è consolidare il ruolo di Forza Italia come forza moderata, liberale e popolare, indispensabile per il buon governo della nostra provincia”, conclude Vaccarezza.