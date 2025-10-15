Savona, riqualificazione di piazza Brennero con l’urbanistica tattica: “Parcheggi riorganizzati e spazio per studenti e cittadini”

Savona. “Da alcuni mesi abbiamo avviato un dialogo con i commercianti e i residenti di piazza Brennero che ci hanno segnalato le problematiche della piazza, molto disordinata e caotica.

Abbiamo approfondito la questione arrivando a formulare un’ipotesi di intervento che si basa su due principi: ordinare i parcheggi senza perderne alcuno, anzi aumentandoli e creare uno spazio di relazione sia per gli studenti sia per i cittadini, perché piazza Brennero in realtà non è una vera e propria piazza ma solo uno snodo di traffico”. Lo dice il sindaco Marco Russo.

“Inoltre – spiega – abbiamo sviluppato l’idea progettuale in modo da consentirne l’immediata realizzazione con possibili miglioramenti progressivi. Questo disegno, infatti, può essere realizzato subito, grazie a una veloce modifica della segnaletica orizzontale e migliorato con panchine e con l’urbanistica tattica, poi, progressivamente, può essere reso definitivo attraverso opere strutturali”.

Nei giorni scorsi l’incontro tra i commercianti e i residenti della piazza per discuterne: “Abbiamo lasciato loro il disegno affinché possano condividerlo e approfondirlo con gli altri cittadini”.

“Appena avremo risposta provvederemo a realizzarlo, concordando anche le tempistiche più idonee. Incontreremo anche i dirigente del liceo Scientifico e le rappresentanze degli studenti per coinvolgerli in questo progetto di riqualificazione”, conclude.