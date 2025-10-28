Savona, pulizia dei Giardini delle Trincee: l’iniziativa del Comitato Territoriale Villapiana La Rusca

Savona. Il Tavolo del Decoro Urbano del Comitato Territoriale Villapiana La Rusca ha organizzato, in data 25 ottobre 2025, un’attività di pulizia presso i Giardini delle Trincee. L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 30 volontari, tra cui anche bambini che hanno contribuito come “piccoli aiutanti”, dimostrando quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nella cura degli spazi comuni.

“L’obiettivo dell’attività – evidenziano dal Comitato – non è sostituirsi alla società Sea-s, ma collaborare per rendere gli spazi pubblici più belli e fruibili da tutti. Grazie al supporto del Comune e di Sea-s, sono stati forniti sacchi e materiali per lo spazzamento e la raccolta; al termine, un mezzo Sea-s ha provveduto al ritiro dei rifiuti raccolti”

Dal comitato arriva un appello alla “convivenza civile”: “Durante la nostra attività abbiamo notato la presenza di alcuni cani non al guinzaglio che giravano liberi nelle aiuole, nonostante la presenza di cartelli di divieto e la presenza di persone e bambini. Comprendiamo quanto il tema possa essere sentito da tutti, ma riteniamo importante segnalare la situazione con equilibrio e rispetto. Ci auguriamo che, anche grazie agli interventi volti a migliorare le aree canine presenti in zona (attualmente due), queste situazioni possano essere evitate in futuro”.

“Invitiamo inoltre – proseguono – chiunque abbia segnalazioni o proposte per migliorare queste aree a contattare il Comitato Territoriale Villapiana-La Rusca per condividere idee e progetti volti anche al miglioramento delle aree canine. Abbiamo altresì notato che, nonostante ci siano un giusto numero di cestini, tappi e cicche di sigarette sono spesso presenti a terra, contribuendo a un senso di incuria. Piccoli gesti quotidiani possono fare una grande differenza per rendere il nostro quartiere più accogliente e vivibile”.

“Due componenti del Direttivo sono sempre presenti il giovedì dalle 18:00 alle 19:00 all’interno della società Generale di Via San Lorenzo, per raccogliere suggerimenti e segnalazioni degli abitanti del quartiere. Potete contattare il Direttivo anche via mail: consigliovillapianalarusca@gmail.com”, concludono.

L’8 novembre il Comitato organizzerà nuove attività di pulizia, estendendo l’intervento alle vie del quartiere. “Invitiamo tutti gli abitanti di Villapiana a partecipare: insieme possiamo rendere il nostro quartiere un luogo più bello e accogliente”.