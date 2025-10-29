Savona, prima riunione del Tavolo sui rifiuti: presenti in 20 tra associazioni e comitati

Savona. Si è tenuta ieri, in Comune a Savona, la prima riunione del Tavolo sui rifiuti. Hanno partecipato una ventina di soggetti tra associazioni dei consumatori, degli inquilini, dei proprietari, degli amministratori, ambientaliste e civiche, oltre ai coordinatori dei Comitati di Quartiere, che possono portare un contributo alla questione della raccolta differenziata in città. Presente anche Seas con il suo presidente, Marco Altamura.

“E’ stato un incontro molto partecipato e molto positivo – commenta il sindaco Marco Russo -, con interventi tutti costruttivi e collaborativi, che, senza trascurare eventuali modifiche in prospettiva futura, hanno preso in esame l’attuale fase del percorso di attuazione del servizio “porta e porta”.

Nel corso della riunione sono emerse le problematiche che riguardano attualmente la città e che da tempo sono oggetto di discussione pubblica.

“Fermo il ruolo fondamentale di Seas che deve attuare le azioni annunciate nelle scorse settimane relative al posizionamento dei cestini, allo spazzamento e ai lavaggi, si è condivisa la necessità di lavorare tutti insieme per individuare le ulteriori migliorie che possano rendere il servizio in atto più funzionale e contribuire ad un maggiore decoro”.

“Visto il gran numero dei partecipanti al tavolo si è deciso di formare un coordinamento, più snello e agile nella discussione. Ogni soggetto invierà all’Amministrazione l’elenco dei temi su cui ritiene utile un confronto, in modo che nelle prossime riunioni si potrà affrontare ciascun argomento in modo analitico, con la necessaria istruttoria tecnica e amministrativa”.

“In questo contesto è fondamentale la presenza e l’apporto di Seas sia per fornire le necessarie informazioni sia per recepire le proposte che arriveranno dal Tavolo”, conclude Russo.