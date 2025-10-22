Savona, prima assemblea per il Comitato territoriale centro città: presenti un centinaio di persone

Savona. Sì è svolta lunedì sera, lunedì 20 ottobre, presso la sala Nassiriya della Provincia di Savona, la prima assemblea pubblica del Comitato territoriale di centro città.

Presenti un centinaio di persone, delle quali molte si sono iscritte al Comitato durante la serata, il Direttivo ha spiegato brevemente le finalità e le prerogative del Comitato stesso, sottolineando che “le iniziative sono portate avanti da cittadini attivi, che il Comitato è apolitico e apartitico, e che tutti gli iscritti operano a livello di volontariato”.

“Nel corso della riunione – spiegano – sono stati raccolti numerosi suggerimenti in merito a cosa si può fare per migliorare la vita nella nostra Savona, e ci sono stati anche alcuni interventi verbali da parte del pubblico, molto interessanti”.

Sì è inoltre svolta la votazione per la scelta del logo, che diventerà il primo biglietto da visita.