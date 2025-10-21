Savona, polemica di Orsi: “Su 7 milioni spesi a giugno neanche un euro per un bagno pubblico, Salita Schienacoste gabinetto a cielo aperto”

Savona. “Su 7 milioni di euro spesi a giugno, neanche un euro per un bagno pubblico. Vogliamo accogliere i croceristi, colorare e rendere tattiche le aree e non riusciamo a tenere pulita dalle deiezioni umane una via dove passano decine di bambini per andare all’asilo”.

A sollevare la polemica è il consigliere di opposizione Fabio Orsi con un post sulla sua pagina Facebook con le immagini allegate: “Via Salita Schienacoste, a 50 metri da una scuola e a un passo dove risiedono molti anziani, è un ‘cacatoio’ a cielo aperto“.

“Non pubblico foto di degrado della città da mesi – scrive Orsi -, cerco di parlare sempre in generale e di motivare, poi però ci sono cose inaccettabili. Inaccettabili perché siamo in una via attraversata da bambini che vanno all’asilo e a 50 metri da una scuola, ad un passo da dove risiedono molti anziani. Poco importa che sia in pieno centro (non sarebbe meno grave se fosse a Legino o Vallonia) ma grave perché zona ‘oggetto di imminente riqualificazione, pedonalizzazione, beatificazione’ e non si parla di deiezioni canine. Ormai un ‘ritrovo’ a tutte le ore di persone che sostano, pernottano e defecano a cielo aperto“.

“Cosa si dovrebbe e potrebbe fare forse qualcuno lo dirà in campagna elettorale – conclude -. Cosa non si sta facendo lo vediamo tutti. Si tollera, si accetta, non si pulisce, non si lava, non si allontana, non si assumono provvedimenti, non si prendono contromisure e non si trovano soluzioni. Sono nauseato e non solo per l’odore”.