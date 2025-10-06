Savona, perseguita l’ex compagna minorenne dopo minacce e percosse: per lui si apre il carcere

Savona. La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a carico di un cittadino italiano, di fatto senza fissa dimora, con precedenti, emessa dal Gip presso il Tribunale di Savona per il reato di atti persecutori, commesso a Savona dall’agosto 2024, ai danni di una cittadina italiana minorenne.

L’attività d’indagine, svolta dalla Procura della Repubblica di Savona, ha evidenziato plurimi episodi di violenza fisica e verbale compiuti dal giovane nei confronti della persona offesa nel periodo in cui avevano una relazione sentimentale. Tuttavia la giovane non aveva mai denunciato le violenze, che sono continuate anche dopo la rottura della relazione.

La ragazza infatti è stata minacciata di morte e oggetto di appostamenti e avvicinamenti da parte dell’ex fidanzato. In un’occasione l’uomo l’ha colpita ripetutamente al volto causandole lesioni oltre ad altre aggressioni fisiche, per le quali non è ricorsa a cure mediche, ma che sono state documentate mediante fotografie riportanti ecchimosi e ferite lacero-contuse.

L’esecuzione della misura cautelare da parte della Squadra Mobile ha richiesto mirati servizi e approfondimenti info-investigativi. Il destinatario della misura, infatti, non è stato rintracciato presso il luogo abituale di residenza. La localizzazione e la cattura dell’uomo è avvenuta approfondendo e monitorando attentamente i legami familiari e di amicizia del ricercato, che hanno permesso l’individuazione dell’abitazione di un conoscente dove l’uomo aveva trovato rifugio per sottrarsi all’esecuzione della misura.