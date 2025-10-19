Savona pari col Pontelungo. Cola: “Primo tempo osceno, abbiamo una presunzione sbagliata”

Mister Emanuele Cola commenta il pareggio 2 a 2 del Savona contro il Pontelungo. Quattro pareggi e due vittorie per gli Striscioni in questo avvio di campionato. Il che significa -6 rispetto alla capolista Sestrese. L’allenatore critica pesantemente il primo tempo giocato dai suoi e non risparmia una strigliata a Sassari per l’espulsione per proteste.

Il mister esordisce così: “L’unica cosa da aggiustare è la testa. I ragazzi sono entrati impauriti. Pesa il fatto di dover vincere sempre. Abbiamo fatto un primo tempo osceno, con le gambe che tremavano. Nel secondo tempo l’abbiamo rimessa in piedi. Poi c’è stata una leggerezza (l’espulsione di Sassari) che ci ha fatto rimanere in 10. Sono cose che non posso accettare. Sono convinto che in 11 l’avremmo portata a casa. È la seconda volta che rimaniamo in 10. Nonostante ciò siamo riusciti a pareggiarla. Abbiamo disputato un grandissimo secondo tempo. Una reazione incredibile. Se ci vogliamo giocare il campionato non possiamo commettere queste sciocchezze. Sono cose difficilmente allenabili. Abbiamo una presunzione che è sbagliata”.

Serve qualche variante tattica a questo Savona? “Tatticamente non abbiamo avuto problemi a uscire dalla difesa. Sul primo goal ha fatto molto bene Jack (Piu, l’ex avvelenato ndr). Il nostro calcio produce ma rischiamo. Il secondo goal ce lo siamo fatti da soli, non è una questione tattica. Finché rimarrò qua farò il mio calcio, quello del secondo tempo in cui abbiamo fatto due goal e avuto altre occasioni. Non mi ci devo attaccare ma manca anche la fortuna, la seconda traversa – linea in due trasferte”. Il Savona soffre di mal di trasferta, tre pareggi in altrettante partite.

“Rignanese è stato convocato perché si è fatto male Zunino. Rigna è un folle nonostante poco più di mezzora di allenamento nell’ultimo mese. Ingestibile in senso positivo e negativa. Schirru ne ha per una settimana, Durante dovrebbe rientrare. Colombo no. Zunino dovrebbe rientrare, non c’è nulla post ecografia ma è fermo perché gli dà fastidio“.