Savona. Si è svolto ieri, nella splendida cornice della Riviera Ligure, il 21° Campionato Italiano di Triathlon dei Vigili del Fuoco, 2° Memorial VF Davide Astori, in ricordo del collega del Comando di Savona scomparso prematuramente all’età di 42 anni. Un evento carico di significato, che ha saputo unire competizione sportiva, spirito di corpo e commemorazione.

La manifestazione, organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Savona con il supporto tecnico della ASD Triathlon Savona, ha visto la partecipazione di 24 Comandi provenienti da ogni parte d’Italia. La gara si è svolta sulla distanza Sprint: 750 metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa.

Il Comando di Savona si è classificato al 2° posto assoluto nella classifica grazie ai risultati individuali combinati dei tre atleti partecipanti. La classifica finale per Comandi è stata la seguente: 1° posto Comando di Bologna, 2° posto Comando di Savona, 3° posto pari merito i Comandi di Milano e di Pavia.

Da segnalare anche l’eccellente prestazione del Capo Reparto Mario Mancuso, in rappresentanza del Comando di Enna, che si è aggiudicato il titolo di Campione Italiano di categoria, concludendo la prova con determinazione e grande spirito sportivo.

Oltre alla competizione, l’evento ha offerto momenti di partecipazione e solidarietà, grazie anche al coinvolgimento della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – Sezione di Savona, che ha organizzato l’amatissima Pompieropoli, regalando sorrisi e momenti educativi ai più piccoli.

Triathlon sprint Città di Savona

Il Comandante Giuseppe Di Maria, nel suo intervento ha ricordato il collega Davide Astori, al quale é dedicata la manifestazione ed ha ringraziato tutto il personale che si è impegnato per la buona riuscita dell’evento.

Il Campionato ha rappresentato non solo un’occasione di confronto sportivo, ma anche un momento per rafforzare il senso di appartenenza, ricordare chi non c’è più e celebrare i valori di coraggio, dedizione e unità che da sempre contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.