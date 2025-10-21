Savona, nell’oratorio di via dei Mille l’Ottavario dei defunti

Savona. Conformi all’antica tradizione, le sei confraternite del centro storico invitano i fedeli alla preghiera in suffragio dei defunti. L’Ottavario durerà infatti da oggi, martedì 21, a venerdì 24 ottobre e da lunedì 27 a giovedì 30.

Presso l’Oratorio Santi Pietro e Caterina, in via dei Mille, alle ore 18 si terrà l’Ufficiatura dei defunti e alle 18:30 la santa messa. La celebrazione eucaristica feriale delle 18:30 nella Chiesa San Giovanni Battista in San Domenico, in via Alfonso Mistrangelo, non sarà celebrata.

Le confraternite estenderanno il suffragio alle vittime delle tante guerre attualmente in corso nel mondo.