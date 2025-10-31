Savona, lunga squalifica per Incorvaia: dieci giornate per comportamento ingiurioso verso l’assistente

Altra indisponibilità per il Savona. Tra i tanti infortuni, si aggiunge infatti anche la squalifica di Alessandro Incorvaia. Una squalifica lunghissima, di ben dieci giornate per comportamento ingiurioso nei confronti dell’assistente. Il provvedimento è stato preso per fatti avvenuti al termine della partita contro l’Albissole, terminata 0-1 per i biancocelesti.

Incorvaia ancora non aveva giocato titolare in questo campionato e ha raccolto solo qualche presenza dalla panchina, dunque non si tratta di un’assenza pesantissima. Rimane però un gesto significativo e preoccupante per quanto riguarda il nervosismo e la difficile condizione psicologica del Savona 2025/2026. Ricordiamo che il cammino dei biancoblù riprenderà domani alle 15:00 contro il Legino.

Di seguito il comunicato della Federazione:

Al termine della gara, ancora all’interno del tdg, su segnalazione del primo assistente (AA1), rivolgeva all’AA1 alcune espressioni ingiuriose. A seguito del provvedimento di espulsione si avvicinava all’AA1 puntando il dito verso la parte alta del corpo dello stesso teneva una condotta gravemente irriguardosa che si concretizzava con un contatto fisico poiché appoggiava le proprie braccia su quelle del AA1 spingendole verso il basso. Il calciatore veniva quindi allontanato da alcuni compagni e dirigenti della propria squadra. Nel il tunnel che conduce agli spogliatoi, in prossimità di quello riservato alla terna arbitrale, rivolgeva all’ AA1 alcune espressioni ingiuriose