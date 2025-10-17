Savona, l’ultimo saluto a Gianni Valente: cordoglio e commozione dal mondo sportivo savonese

Savona. Domani, sabato 18 ottobre, si terrà la cerimonia di commiato in onore di Gianni Valente, deceduto a Borgo San Dalmazzo il 9 ottobre scorso, all’età di 85 anni.

Le figlie accoglieranno gli amici che vorranno salutare il capo officina, il compagno di squadra e il coach al cimitero di Zinola, alle ore 11.00.

Figura di spicco del basket savonese, aveva iniziato la sua carriera come giocatore negli anni ’60 per poi diventare allenatore delle squadre maschili e femminili dei più importanti club locali, Savona B.C, Cestistica e Albisole.

Per anni impegnato alla Magrini Galileo, poi alla Merlin Gerin, aveva chiuso la sua vita lavorativa ad Asti, come dirigente della Fimac.

Alla morte della moglie, la professoressa Giangi Clerico, aveva deciso di trasferirsi a Borgo San Dalmazzo per vivere con la figlia Cinzia.

Domani ritornerà nella sua Savona, dove riposerà al fianco dell’amata Giangi.

Numerosi i messaggi di cordoglio e commozione arrivati dal mondo cestistico e sportivo savonese.