Savona, l’Osservatorio Animalista: “Allarme esche avvelenate alla Villetta”

Savona. “Allarme esche avvelenate lungo via Bonifacio del Vasto, nel quartiere Villetta di Savona”. Lo comunica l’Osservatorio Savonese Animalista.

Come sottolinea Osa, i primi a dare l’allarme “con efficacia” è stato il gruppo di Villetta-Valloria Vi.Va: “Si segnala che nei giorni scorsi qualche sconsiderato ha distribuito bustine contenenti veleno (anticoagulante) per topi. Vogliamo ricordare che la distribuzione incontrollata di veleno per topi sulla strada è un reato penale sia per la pubblica incolumità che per la fauna selvatica. Chiunque sparga veleno in aree pubbliche o private di uso comune commette il reato di getto pericoloso di cose (articolo 674 del Codice Penale). Inoltre, l’uccisione accidentale o volontaria di animali, anche domestici, tramite veleno può configurare i reati di uccisione di animali (articolo 544-bis del Codice Penale) o maltrattamento di animali (articolo 544-ter del Codice Penale)”.

“Ai possessori di animali raccomandiamo la massima attenzione. Le buste hanno forma quadrata e, quelle individuate, i contengono materiale colorato. In caso di riscontro si consiglia di segnalare alle autorità competenti: Contattare le forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri) o il Comune per segnalare l’accaduto. Segnalare alle associazioni animaliste: Inviare una segnalazione alle associazioni animaliste e ambientaliste della zona per aiutarle ad intervenire.”

“Da informazioni successive risulterebbe che si sia già mossa la Polizia Locale, che ha inviato un incaricato SEA-S per il recupero e lo smaltimento dei pericolosi oggetti. OSA ricorda che, comunque, non è con il veleno che si ‘combattono’ i topi ma con una corretta gestione dei rifiuti alimentari ed interventi non violenti per tenere questi animali a debita distanza”.