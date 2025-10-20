  • News24
Attenzione

Savona, l’Osservatorio Animalista: “Allarme esche avvelenate alla Villetta”

"Ai possessori di animali raccomandiamo la massima attenzione. Le buste hanno forma quadrata e, quelle individuate, i contengono materiale colorato"

Veleno Topi Gadit Albenga
Foto d'archivio

Savona. “Allarme esche avvelenate lungo via Bonifacio del Vasto, nel quartiere Villetta di Savona”. Lo comunica l’Osservatorio Savonese Animalista.

Come sottolinea Osa, i primi a dare l’allarme “con efficacia” è stato il gruppo di Villetta-Valloria Vi.Va: “Si segnala che nei giorni scorsi qualche sconsiderato ha distribuito bustine contenenti veleno (anticoagulante) per topi. Vogliamo ricordare che la distribuzione incontrollata di veleno per topi sulla strada è un reato penale sia per la pubblica incolumità che per la fauna selvatica. Chiunque sparga veleno in aree pubbliche o private di uso comune commette il reato di getto pericoloso di cose (articolo 674 del Codice Penale). Inoltre, l’uccisione accidentale o volontaria di animali, anche domestici, tramite veleno può configurare i reati di uccisione di animali (articolo 544-bis del Codice Penale) o maltrattamento di animali (articolo 544-ter del Codice Penale)”.

“Ai possessori di animali raccomandiamo la massima attenzione. Le buste hanno forma quadrata e, quelle individuate, i contengono materiale colorato. In caso di riscontro si consiglia di segnalare alle autorità competenti: Contattare le forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri) o il Comune per segnalare l’accaduto. Segnalare alle associazioni animaliste: Inviare una segnalazione alle associazioni animaliste e ambientaliste della zona per aiutarle ad intervenire.”

“Da informazioni successive risulterebbe che si sia già mossa la Polizia Locale, che ha inviato un incaricato SEA-S per il recupero e lo smaltimento dei pericolosi oggetti. OSA ricorda che, comunque, non è con il veleno che si ‘combattono’ i topi ma con una corretta gestione dei rifiuti alimentari ed interventi non violenti per tenere questi animali a debita distanza”.

