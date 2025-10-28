Savona, lite in un bar: una persona in ospedale

Savona. Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri in un bar del centro a Savona per una lite tra due persone.

E’ successo intorno alle 13.30, nel locale di corso Italia Caffè del professore.

Il dipendente del bar racconta: “Un uomo è entrato nel locale, ha chiesto dei soldi, io gli ho risposto a tono e in un attimo me lo sono trovato dietro al bancone che mi tirava calci e pugni. Non ho avuto neanche il tempo di reagire“.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e ai soccorsi: “Fortunatamente è intervenuto un cliente che lo ha portato fuori e ci siamo chiusi dentro in attesa dell’intervento della polizia”.

L’uomo è stato individuato dai poliziotti.

“E’ già la seconda volta che vengo aggredito – conclude -, la scorsa volta non avevo sporto denuncia ma questa volta non ci passo sopra. Lo trovo un fatto scandaloso, in pieno giorno in centro a Savona”.

Il barista è stato al pronto soccorso in codice verde per gli accertamenti del caso.

La polizia sta effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.