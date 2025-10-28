  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attimi di paura

Savona, lite in un bar: una persona in ospedale

Il racconto del barista: "Un uomo è entrato e mi ha preso a calci e pugni"

polizia stato squadra mobile savona

Savona. Attimi di paura nel primo pomeriggio di ieri in un bar del centro a Savona per una lite tra due persone.

E’ successo intorno alle 13.30, nel locale di corso Italia Caffè del professore.

Il dipendente del bar racconta: “Un uomo è entrato nel locale, ha chiesto dei soldi, io gli ho risposto a tono e in un attimo me lo sono trovato dietro al bancone che mi tirava calci e pugni. Non ho avuto neanche il tempo di reagire“.

Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e ai soccorsi: “Fortunatamente è intervenuto un cliente che lo ha portato fuori e ci siamo chiusi dentro in attesa dell’intervento della polizia”.

L’uomo è stato individuato dai poliziotti.

“E’ già la seconda volta che vengo aggredito – conclude -, la scorsa volta non avevo sporto denuncia ma questa volta non ci passo sopra. Lo trovo un fatto scandaloso, in pieno giorno in centro a Savona”.

Il barista è stato al pronto soccorso in codice verde per gli accertamenti del caso.

La polizia sta effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.