Savona, la Polizia rintraccia e arresta un 28enne responsabile di una rapina aggravata

Savona. Aveva compiuto una rapina aggravata a Genova e la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino ventottenne di origini straniere, residente a Savona, regolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso lo scorso 1 ottobre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova, per il reato di rapina aggravata commesso nel capoluogo ligure.

L’uomo, rintracciato nella propria abitazione, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Genova Marassi dove dovrà scontare una pena di 7 mesi e 3 giorni di reclusione.