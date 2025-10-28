Savona KO contro l’Albissole, Calcagno: “Momento difficile, ma impegno e professionalità non mancano”

Arriva il primo KO del campionato del Savona. I biancoblù perdono contro l’Albissole e prosegue dunque il periodo di difficoltà della squadra di Emanuele Cola, ora distante 9 punti dalla Sestrese capolista. Insomma, la classifica è nerissima in questo momento. Eppure sia il mister, che comunque elogia l’atteggiamento della squadra, sia Mattia Calcagno – intervenuto nel post partita – non perdono la fiducia sul proseguio della stagione.

Calcagno, schierato capitano, commenta: “È un grande orgoglio indossare la fascia. È un momento difficile ma dobbiamo restare uniti. In settimana diamo il massimo e anche in partita sudiamo sempre la maglia. Come ha detto il mister, l’impegno e la professionalità non ci mancano“.

Rispetto alle partite precedenti, contro l’Albissole si è visto un Savona più accorto, con il baricentro più basso. Però, dove metti togli e viceversa, dunque il Savona ha prodotto meno in fase offensiva. La coperta è troppo corta? Calcagno commenta così: “Abbiamo lavorato in settimana cercando di stare più coperti. Abbiamo creato di meno, è vero, ma le occasioni ci sono comunque state. È brutto ripeterlo sempre, ma ci mancano tanti giocatori che ci permettono di far male agli avversari. Specifico che non è un alibi, perché comunque quella che va in campo è sempre una squadra competitiva”.

Ora il Savona deve ripartire e già sabato ha bisogno di tornare respirare nel derby con il Legino. Il difensore afferma: “La prima sconfitta è arrivata e ne prendiamo atto. L’unica partita che abbiamo sbagliato è stata con il Little Club James. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo più poco da sbagliare, ma il campionato è ancora lungo“.