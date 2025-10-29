Savona, investimento pedonale in via Famagosta

Savona. Investimento pedonale nella tarda mattina di oggi in via Famagosta, a Savona.

Dalle prime informazioni ricevute la persona vittima dell’incidente è stata investita da una moto, ma sono ancora in fase di accertamento le cause esatte della dinamica.

La persona, cinquantacinquenne, è stata tra sportata in codice giallo al San Paolo di Savona per ricevere le cure e gli accertamenti del caso.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Savona e la polizia locale per gli accertamenti del caso. La strada è stata chiusa per un breve periodo per prestare le cure e fare i rilevamenti stradali necessari.