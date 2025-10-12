Savona, il rammarico di Cola: “Due punti persi contro la Sestrese. Troppi infortuni, facciamo sempre la conta”

Celle Ligure. Due perle sul tabellino dei marcatori, quelle di Sassari e Scalzi, un punto a testa per Savona e Sestrese nel big match di giornata. Verdestellati ancora in testa in solitaria a 13, il Savona è a quota 9. I biancoblù fermano dunque la capolista in una partita in cui la prestazione c’è stata, perlomeno in parità numerica. Poi una delle ormai tante leggerezze di questa stagione – il rosso a Biaggi – ha complicato i piani del Savona, recuperato dagli ospiti. C’è dunque un po’ di rammarico per mister Emanuele Cola: “Sono due punti persi. Oggi il pareggio è il risultato giusto, ma se non regaliamo l’espulsione con una leggerezza. Se fossimo rimasti in undici avremmo fatto fatica a subire gol oggi“.

Insomma, c’è delusione per la gestione del vantaggio in una partita così delicata. E non è la prima volta che i biancoblù fanno fatica a interpretare i momenti delle partite. Commenta dunque Cola: “È la difficoltà che abbiamo in questo momento. Mi preoccupa il fatto che siamo ancora poco squadra, dobbiamo lavorarci. Ci manca un sacco di gente, ma quelli che vanno in campo sono giocatori importanti. Dobbiamo essere più cinici, anche a costo di essere meno belli. Non dobbiamo regalare queste situazioni. In tutto sono 6 punti persi e avremmo un’altra classifica. Noi abbiamo fatto benissimo nei primi venti minuti, poi ci siamo un po’ impauriti. Anche il secondo tempo abbiamo fatto bene fino all’espulsione”.

Oltre all’ingenuità, però, anche il tessuto tattico porta i giocatori a rischiare qualcosa di più, sia per dover spendere falli sia dal punto di vista delle energie fisiche. A tal proposito il mister afferma: “Noi giochiamo molto aperti quindi ci mettiamo nelle condizioni di essere un po’ fragili sulle ripartenze, di conseguenza diventa normale poi spendere delle ammonizioni. I crampi li ha avuti Colombo che arrivava da quasi un mese di stop. Noi non siamo in una condizione fisica eccellente, facciamo la conta ogni domenica per mettere un undici in campo. Abbiamo pagato a caro prezzo il mercoledì di Coppa e da lì ci siamo portati dietro un po’ di problemi. Per il calcio che facciamo noi dovremmo avere cinque cambi pronti, ma ora abbiamo tanti giocatori fuori“.

Se n’è andato il primo dei quattro scontri molto importanti che il Savona deve affrontare in questa fase (sul menù ci sono ancora Pontelungo, Albissole e Legino). Ma a preoccupare Cola sono di più i tanti infortuni, anche se qualche rientro potrebbe arrivare già per la prossima gara: “È un campionato difficile, ma le prossime partite non ci spaventano. Mi spaventa non poter mettere in campo la squadra nelle migliori condizioni possibili. Credo che Durante potrebbe essere il primo a rientrare, mentre Schirru e Silvestri ne avranno ancora un po’. Rignanese deve fare ancora dei controlli per il tendine, ancora una settimana e poi potrebbe iniziare ad allenarsi. Da martedì invece rientrerà Raja“.