Savona, il PD presenta il Libro Verde sulle politiche industriali

Sabato 4 ottobre, alle 17, presso l’APS “La Rocca” a Savona, il Partito Democratico ha organizzato l’incontro “Re-industrializzare l’Italia e l’Europa”, in cui si presenterà il Libro Verde del PD sulle politiche Industriali.

Dopo i saluti iniziali del segretario provinciale, Emanuele Parrinello, e l’introduzione del segretario comunale, Simone Anselmo, la discussione sarà coordinata da Sandra Kertesz, responsabile provinciale Lavoro del PD.

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di spicco a livello nazionale e locale. Interverranno il responsabile dei Dem per le politiche industriali Andrea Orlando; il professor Simone Oggionni, docente presso l’Università di Tor Vergata e collaboratore del Forum Industria del Pd; Aurora Lessi, membro della segreteria provinciale del PD e consigliera comunale.

Spazio anche per i rappresentanti delle principali realtà economiche e sindacali del territorio: Andrea Pasa, segretario generale della CGIL di Savona, Mattia Rossi, presidente regionale di LegaCoop, e Alessandro Berta, direttore dell’Unione Industriali di Savona.