Savona, il Comune avvia la costituzione di un tavolo sui rifiuti: “Servirà per strutturare meglio il dialogo con i cittadini”

La proposta è arrivata da Federconsumatori

Savona. Il Comune di Savona prosegue con la fase 2 del piano di miglioramento del servizio porta a porta annunciata il 19 settembre costituendo un tavolo di confronto sui rifiuti.

“Mentre Seas è impegnata nell’innalzamento della qualità del servizio – spiegano dal Comune -, l’Amministrazione organizza la fase 2 coinvolgendo associazioni e comitati di quartiere allo scopo di risolvere le criticità e migliorare il decoro cittadino”.

In questo contesto arriva la proposta di Federconsumatori di istituire un tavolo specifico di confronto che veda la presenza di Seas e raccolga i soggetti rappresentativi e sia in grado di coordinare le istanze dei cittadini. “L’Amministrazione ha accolto la richiesta di istituire questo nuovo strumento che dovrà garantire un dialogo vivo e costruttivo e dovrà rispondere a tre obiettivi principali: affrontare le segnalazioni legate ai condomini con problemi nel sistema di conferimento, individuare criticità ricorrenti e studiare possibili soluzioni, gestire i conferimenti errati anche attraverso iniziative di informazione e formazione dei cittadini, sviluppare azioni di educazione ambientale rivolte alla comunità anche in coordinamento con quelle già attive”.

“Metteremo a punto i criteri di composizione del tavolo e le modalità operative per renderlo uno strumento davvero produttivo ed efficace – spiega l’Assessore Barbara Pasquali – in grado di offrire un contributo concreto al miglioramento della gestione dei rifiuti e del decoro urbano. In queste settimane stiamo lavorando alla sua costituzione e il Consiglio Comunale del 9 ottobre potrà essere un’importante occasione per definire meglio il percorso. Fino ad ora abbiamo fatto numerosissimi incontri con i cittadini in tutti i quartieri, grazie al tavolo potremo strutturare meglio questo dialogo per affrontare in maniera condivisa e partecipata il tema dei rifiuti, una delle principali sfide per il futuro della città”.

