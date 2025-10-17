Savona, il comitato centro città: “Il 20 ottobre la prima assemblea, partecipate e fate proposte”

Savona. “Venite, partecipate e fate proposte o critiche. E’ aperta a tutti”. L’appello alla partecipazione arriva da Antonella Guarneri, una delle due coordinatrici insieme a Silvano Tabò, del comitato territoriale centro città di Savona. L’assemblea si terrà per la prima volta lunedì 20 ottobre alle 20.30 nella Sala Nassiriya di Palazzo Nervi.

La zona di riferimento comprende il centro ottocentesco, il centro storico fino a piazza delle Palme, la darsena e Monturbano.

“Abbiamo avuto grossa difficoltà a comunicare – spiega -, perchè non siamo percepiti come quartiere. Abbiamo attaccato volantini e tanti ci chiedono informazioni, la comunicazione è la cosa più complicata di questo millennio. A differenza di altri quartieri a noi mancano le società”.

“Lavoreremo tramite i patti di collaborazione e recupereremo tutti i progetti che sono stati pensati per la candidatura di Savona capitale della cultura. L’obiettivo è raccogliere opinioni, pensiero, proposte – prosegue -. Cerchiamo di fare unione e realizzare i progetti con il supporto dell’amministrazione comunale”.

“Il nostro direttivo si riunirà una volta ogni mese e quando serve con i coordinatori degli altri quartieri”, conclude.