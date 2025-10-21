Savona Half Marathon, un’edizione dal sapore internazionale

Savona. Puntuale all’appuntamento torna domenica 16 novembre la Savona Half Marathon, alla sua undicesima edizione. Gara che non solo fa parte del calendario nazionale Fidal, ma che, sia nella sua versione sui 21,097 km che per la prova sui 10 km, è anche nel calendario WorldAthletics.

D’altro canto la classica ligure ha sempre avuto una vocazione internazionale, richiamando grandi interpreti soprattutto africani che hanno impreziosito l’albo d’oro della manifestazione. I primati della gara appartengono all’etiope Jena Sintayehu Dinksa, primo nel 2023 in 1h03’33” e alla sua connazionale Addisalem Belay Tegegn che nel 2022 ha corso in 1h13’47”.

Merito anche del bellissimo percorso disegnato dagli organizzatori, tracciato con partenza e arrivo in Via Paleocapa, che si va a sviluppare toccando altri luoghi caratteristici della provincia come Albissola Marina, Albisola Superiore e Vado Ligure. Anche la Ten 10K si sviluppa attraverso lo stesso tracciato con l’unica differenza del ritorno verso Savona subito dopo aver toccato Albisola Superiore.

Lo start della gara verrà dato alle ore 9,30 sia per la mezza che per la 10 km che avrà anche la sua versione non competitiva. Subito dopo l’arrivo si procederà alle premiazioni dei primi assoluti uomini e donne mentre i primi tre di ogni categoria verranno premiati presso l’Area Iscrizioni alla palestra Sandro Pertini in Via Verzellino 1.

Le iscrizioni sono già iniziate ad agosto con già numeri cospicui di adesioni. Fino al 10 novembre si potrà ancora procedere versando il costo di 28 euro per la mezza maratona e 20 euro per la 10 km. L’iscrizione si può effettuare tramite il portale Runrace oppure direttamente presso i punti vendita Sporting Savona in Piazza Guido Rossa 26R oppure Sporting Outdoor in Via Manzoni 46R. Non sarà possibile iscriversi nel weekend della manifestazione. A margine della manifestazione confermata anche la Family Run, su 4,1 km, che si svolgerà al sabato di vigilia con partenza alle ore 15:30 da Piazza Sisto IV, costo di partecipazione 8 euro.

Ecco le medaglie che andranno a tutti i finishers