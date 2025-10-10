Savona, giovedì 16 ottobre la festa dell’Erasmus Day all’Istituto Comprensivo Savona 2 di via Caboto

Savona. Giovedì 16 ottobre, l’Istituto Comprensivo Savona 2 in via Caboto 2, apre le sue porte alla cittadinanza per “un’indimenticabile festa” dedicata all’Erasmus Day, “giorno che celebra l’unione e lo scambio tra i popoli d’Europa”.

Dalle 16 alle 18, la scuola si trasformerà in un vero e proprio “villaggio europeo”, con laboratori interattivi di ogni tipo.

“Esplorare il mondo e l’Europa: attraverso i visori 3D e a parole importanti come “I have a dream”, – hanno fatto sapere dall’istituto Comprensivo Savona 2 Viaggiare con le parole: laboratori linguistici per giocare con l’inglese attraverso giochi, canzoni e storie. Creare arte europea: dipingi, suona o balla ispirandoti alle tradizioni artistiche di diversi paesi. Scoprire la matematica e le letture animate: giochi con i numeri e letture meravigliose di albi illustrati”.

“E non solo per i più piccoli: famiglie, studenti, insegnanti e curiosi di tutte le età sono invitati a partecipare attivamente, condividendo esperienze e creando legami. È un’opportunità unica per celebrare la diversità, promuovere la tolleranza e soprattutto la libertà e sognare viaggi futuri attraverso l’Erasmus+”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, senza bisogno di iscrizioni.

“Vieni con entusiasmo e spirito aperto”: l’Istituto Comprensivo Savona 2 “ti aspetta per un pomeriggio che unirà generazioni e cultura in un abbraccio europeo. Non mancare – l’Europa è più vicina di quanto pensi”.