Savona, gastroenterologi e chirurghi a convegno in una due giorni di lavori all’ombra della Torretta

Savona. “Gastro Meeting”, apparato digerente, e tanto altro. Di questo si parlerà nel convegno alle porte che si svolgerà domani, venerdì 17 ottobre e sabato 18, nella sala congressi dell’Ordine dei Medici, in piazza Simone Weil.

Gastroenterologi, chirurgi, medici di Medicina Generale e Medicina Interna, impegnati in questa due giorni che servirà anche e, soprattutto, a fare il punto sui recenti progressi e sulle novità in materia. Un focus che comprenderà, ad ampio spettro, diverse tematiche con approfondimenti e innovazioni che riguardano la nostra salute.

Molti e interessanti i temi che verranno affrontati domani. Dalle patologie dell’apparato digerente superiore, come la malattia da reflusso gastroesofageo e la dispepsia, alle patologie dell’apparato digerente inferiore, come la sindrome dell’intestino irritabile. Il giorno successivo, sabato 18 ottobre, alle 9, la ripresa dei lavori, con ancora nuove tematiche di grande importanza.

Si inizierà con un approfondimento sulla malattia diverticolare sintomatica non complicata e la diverticolite acuta. In seguito, si parlerà delle malattie infiammatorie croniche intestinali. Altro tema che si affronterà: quello delle patologie epatologiche come l’ipertransaminasemia e la Masld/Mash, realtà clinico – patologica emergente. Appuntamento nella sala congressi dell’Ordine dei Medici domani pomeriggio alle 15.

Gastro Meeting inizierà con i saluti delle autorità, l’introduzione e l’apertura dei lavori a cura del dottor Pietro Dulbecco, responsabile SSD Endoscopia Digestiva dell’ospedale San Paolo di Savona e del dottor Raffaele Galleano, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale del nosocomio savonese.