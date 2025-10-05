Savona fragile, Cola senza alibi: “Per vincere i campionati serve vincere queste partite”

Il Savona pareggia 3 a 3 contro il Little Club James. Non il viatico migliore per la partita contro la capolista Sestrese della prossima settimana. I verdestellati sono a più quattro dopo quattro giornate e una sconfitta metterebbe in salita la stagione dei biancoblù. Contro un buon Little Club una prova opaca in fase offensiva e distratta in fase difensiva.

L’allenatore non cerca alibi e approfondisce sulla posizione di Zunino e sulla panchina per Moraglio. Il portierone non ha giocato per via della regola dei giovani, ma l’impressione è che, a maggior ragione dopo l’infortunio di Schirru, serva lui per guidare la difesa e tenere alta la concentrazione della squadra.

“Abbiamo approcciato male la gara – esordisce l’allenatore -. Strano, perché nelle ultime cinque partite eravamo sempre entrati nel modo giusto. Non abbiamo fatto il calcio che vogliamo, abbiamo sì avuto qualche occasione in più ma non siamo stati il Savona. Non c’è stato gioco pulito, poca personalità per giocare la palla in mezzo”.

Il Savona non ha giocato da squadra solida: “Se vogliamo vincere il campionato queste partite bisogna portarle a casa. Siamo stati due volte in vantaggio. Non possiamo subire subito l’1 a 1 dopo essere passati in vantaggio né le due imbucata della ripresa. Sapevamo che Brunozzi ha tanta gamba e la marcatura preventiva su di lui era da fare diversamente. L’unica cosa positiva è il pareggio al 96′. Voglio rivedere bene la partita”.

Spesso Zunino arretrava lasciando Turone, un centrocampista che già è adattato seconda punta, nel ruolo di centravanti: “La sua posizione è motivo di discussione. Lui è abituato a fare questo lavoro e gli ho detto che essendo l’unica punta deve stare più su. Però il suo gioco è quello. Turone ha fatto una bellissima partita e ha dovuto fare la punta. Non cerco fare alibi perché abbiamo una squadra forte. Anche con le tante assenze si poteva vincere la partita”.

Rignanese, Silvestri, Raja, Sassari, Colombo. E la lista degli infortunati di lusso si allunga. “Durante aveva avuto una leggera contrattura due settimane fa. Poi, si era ripreso e ha giocato domenica scorsa benissimo. Oggi era senza fasciatura ma ha sentito tirare nel riscaldamento. Schirru ha sentito qualcosa all’adduttore e mi ha chiesto il cambio. Il momento non è fortunatissimo. Il mio rammarico è che oggi non si è vista l’identità della squadra”.

“Moraglio ha grandi qualità tecniche ma anche morali – conclude -. Sta pagando le assenze nel pacchetto giovani e di conseguenza abbiamo deciso di schierare Rosasco essendo under. Sì, potrebbe tornare Moraglio. Valuteremo.