Savona, Foscolo (Lega): “Bandiera dei palestinesi ancora esposta nella sede del Comune, quella degli israeliani no”

Savona. “Nei giorni dell’anniversario della strage del 7 ottobre e dello storico accordo di pace ottenuto grazie al presidente Usa Donald Trump, sulla facciata della sede del Comune di Savona è ancora esposta la bandiera del popolo palestinese accanto a quella italiana, ma senza che sia stata esposta pure quella del popolo israeliano anche se non esistono vittime di serie A e di serie B”. Lo ha dichiarato la capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Non si tratta soltanto di un’offesa al Tricolore – spiega – ma di un’intollerabile discriminazione e mancanza di rispetto nei confronti degli israeliani e della Comunità ebraica savonese e ligure. Oltre, ovviamente, a chi non la pensa come la sinistra. Infatti, il Municipio appartiene e rappresenta tutti i Savonesi”.

“Ora basta soffiare sul fuoco con atti violenti, manifestazioni con striscioni inneggianti alla strage del 7 ottobre e illegittimi scioperi senza senso. Basta odio, violenza e antisemitismo nelle piazze e discriminazioni nelle sedi istituzionali. Noi siamo per la pace e la non violenza”, conclude.