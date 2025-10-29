Savona, festa di Halloween per Ivan a Villa Cambiaso

Savona. Una speciale festa di Halloween, nella cornice di Villa Cambiaso, si terrà con “Amici per Ivan”, un grande evento benefico in programma venerdì 31 ottobre a partire dalle ore 19:30.

L’iniziativa, promossa da Savona da Scoprire e Villa Cambiaso, ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere un’importante causa di solidarietà: “Un sorriso per Ivan”, una vera e propria battaglia di speranza.

“L’evento – spiegano gli organizzatori – è interamente dedicato a questo ragazzo di 19 anni di Albissola. A causa di un incidente in scooter, il suo cuore si è fermato per minuti cruciali, privandolo di ossigeno e cambiando per sempre la sua vita. Da oltre due anni, Ivan combatte in ospedale con terapie quotidiane, ma il suo rientro a casa è imminente. La madre, Monica, lo accudirà con amore, ma i costi per le cure e l’assistenza necessaria sono ingenti. Tutti i proventi della serata, al netto delle spese, – sottolineano – saranno interamente devoluti per aiutare Ivan a tornare a vivere, garantendogli il supporto di cui ha bisogno”.

La serata si preannuncia come un vero e proprio galà di intrattenimento. A presentare l’evento sarà Elena Pochettino, volto televisivo, che condurrà il pubblico con professionalità ed eleganza. Ospite d’Onore è il campione di “Sarabanda”: Marco Briano. Il giovane savonese, soprannominato “Scacco Matto”, si esibirà nel torneo “Sfida il Campione di Sarabanda”, mettendo alla prova l’orecchio musicale dei partecipanti in un’emozionante gara a colpi di note.

Non mancherà la Musica Live con Emma Pescio, cantautrice ligure, “Mema”, artista emergente con alle spalle un’importante esperienza in contest musicali e produzioni discografiche, nota per la sua voce potente e raffinata. Poi spazio alla danza con Negma Dance Academy: le sue ballerine incanteranno il pubblico con la Danza del Ventre e i ritmi colorati e coinvolgenti della Bollywood Dance. A dare un tocco di mistero e fascino alla notte di Halloween sarà il Magic Show con Davide Fortunato e il suo coinvolgente spettacolo di magia.

L’assistenza e l’allegria saranno garantite dai Sanna Clown V.I.P. Savona O.D.V. Involontari dell’Associazione Sannaclown, parte di V.I.P. Italia (Viviamo In Positivo), operanti sul territorio savonese, saranno gli assistenti della serata, portando il loro inconfondibile sorriso e l’allegria terapeutica del clownismo a beneficio di tutti i presenti. Il programma prevede inoltre una Mostra d’arte.

Per quanto riguarda le Modalità di Accesso Solidale e Prenotazioni, la quota d’accesso solidale per le ore 19:30 è di 25 euro e include l’ingresso, il Pre-show con aperitivo a buffet offerto e lo spettacolo. Per chi desidera accedere solo per lo spettacolo, la quota d’accesso solidale per le ore 21:00 è di 15 euro.

La prenotazione online è obbligatoria per garantire l’accesso all’evento tramite il link: https://www.villacambiaso.it/amiciperivan. Infine, per chi vuole donare direttamente a supporto della causa, è possibile farlo tramite bonifico all’IBAN: IT21H0623010631000041482650, intestato a Monica Vinto, presso la Banca Crédit Agricole, specificando la Causale: Un sorriso per Ivan.