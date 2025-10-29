Savona celebra l’Unità nazionale e le Forze Armate in piazza Mameli

Il giorno 4 novembre si svolgerà, in piazza Mameli a Savona, la manifestazione celebrativa del “Giorno dell’Unità Nazionale” e della “Giornata delle Forze Armate” per commemorare i Caduti di tutte le guerre e testimoniare il perenne legame tra la Nazione e le Forze Armate.

Nel corso della cerimonia, che avrà inizio alle ore 10.00 alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose, nonché delle rappresentanze delle associazioni Combattentistiche e d’Arma della provincia, sarà data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa e verrà deposta una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie”.

Nella circostanza, avrà luogo la consegna della croce al valor militare conferita con decreto del presidente della Repubblica il 13/5/2024, alla città di Quiliano per la sua attività partigiana durante la Resistenza.

Faranno seguito brevi interventi delle Autorità.

All’evento parteciperanno anche gli alunni della scuola per l’Infanzia “Sergio Sguerso” che eseguiranno l’Inno Nazionale con linguaggio L.I.S.