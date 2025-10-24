Savona, annunciato il nuovo preparatore atletico: arriva Davide Costamagna

Si è parlato tanto, tantissimo, di infortuni in questa prima parte di stagione del Savona. Dalla lunga assenza di Silvestri fino al recente acciacco di Zunino, passando per Rignanese, Sassari e tanti altri. Ora mister Emanuele Cola cerca la soluzione per implementare il lavoro fisico nella speranza anche di ridurre un numero sempre più impetuoso di indisponibili. Nello staff tecnico degli Striscioni arriva infatti Davide Costamagna, nuovo preparatore atletico.

Costamagna ha un’esperienza di primissimo livello nel calcio regionale. È partito dalla Lavagnese in Serie D nel 2021/2022, prima di collaborare con Felice Tufano nella Primavera della Sampdoria. L’ultima avventura è stata nella stagione 2023/2024 all’Albenga, con mister Fabio Fossati.

Il comunicato del club:

