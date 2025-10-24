  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Promozione

Savona, annunciato il nuovo preparatore atletico: arriva Davide Costamagna

L'ex Albenga e Sampdoria Primavera entra nello staff di Emanuele Cola. Sarà la soluzione ai tanti infortuni?

Generico ottobre 2025

Si è parlato tanto, tantissimo, di infortuni in questa prima parte di stagione del Savona. Dalla lunga assenza di Silvestri fino al recente acciacco di Zunino, passando per Rignanese, Sassari e tanti altri. Ora mister Emanuele Cola cerca la soluzione per implementare il lavoro fisico nella speranza anche di ridurre un numero sempre più impetuoso di indisponibili. Nello staff tecnico degli Striscioni arriva infatti Davide Costamagna, nuovo preparatore atletico.

Costamagna ha un’esperienza di primissimo livello nel calcio regionale. È partito dalla Lavagnese in Serie D nel 2021/2022, prima di collaborare con Felice Tufano nella Primavera della Sampdoria. L’ultima avventura è stata nella stagione 2023/2024 all’Albenga, con mister Fabio Fossati.

Il comunicato del club:

Siamo lieti di annunciare che dalla data odierna il Preparatore Atletico Davide Costamagna entrerà a far parte dello Staff di Mister Lele Cola. Costamagna professionista molto preparato ha iniziato la sua carriera nella stagione 21/22 in serie D alla Lavagnese, per poi passare nell’estate 2022 alla Sampdoria primavera U19 di Tufano come performance analyst e nella stagione 2023/24 ad Albenga come Preparatore atletico in prima squadra in serie D con Mister Fossati. Da questa sera inizierà il suo nuovo percorso per i nostri colori!

Più informazioni
leggi anche
Savona Vs Sampierdarenese
Il punto
Calcio, Savona: per vincere il campionato serve blindare la difesa
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.