Savona, annullato l’incontro con Maria Pia Colella in Seminario

Savona. L’incontro con la psicologa Maria Pia Colella sul tema “Con i giovani, uno sguardo aperto su di sé e sul mondo”, programmato per il 17 ottobre e promosso dall’ambito pastorale Annuncio e Formazione Cristiana della Diocesi di Savona-Noli, sarà sostituito dall’intervento di don Sergio Massironi su “La sfida dell’unicità – Come diventare ciò che si è”, il 21 novembre.

Massironi è teologo del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo umano integrale della Santa Sede, direttore del programma internazionale “Fare teologia dalle periferie esistenziali”, editorialista per L’Osservatore Romano e curatore del blog “A misura d’uomo”. Dopo una formazione al Seminario Arcivescovile di Milano, ha studiato Filosofia all’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano e poi Teologia sistematica a Lugano, Milano e Vienna, occupandosi al contempo di giovani e affari sociali in parrocchie e scuole. È stato rettore del Collegio Villoresi di Monza.

La conferenza darà inizio al cammino di formazione diocesano per l’anno pastorale 2025 – 2026 sul tema generale “La pace inizia lì dove tu sei”, proposto da papa Leone XIV ai vescovi italiani. Il 12 dicembre padre Pino Piva, gesuita attivo a Bologna, introdurrà il tema della pastorale con le persone LGBT+. Il 13 febbraio il pedagogista bergamasco Ivo Lizzola parlerà del tema “Di generazione in generazione: incontrarsi sulla soglia”. Il 15 maggio i sociologi Mauro Magatti e Chiara Giaccardi parleranno di come “Generare pace per il coraggio della relazione”.

Gli incontri si svolgeranno sempre di venerdì: i primi tre nel Seminario Vescovile, in via Leopoldo Ponzone 5, nel quartiere Villetta, preceduti da un apericena alle ore 19, l’ultimo alle 21 in una sede ancora da definire.